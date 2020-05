Liège Basket a officialisé mercredi l'arrivée d'un nouveau joueur croate. Il s'agit de Lovre Basic qui évoluait chez lui à Osijek cette saison.

Ce meneur de jeu de 25 ans, 1m90, a évolué du côté de Zadar entre 2012 et 2019 avant de partir un an à Osijek l'année dernière où il tournait à 13,6 points et 8,6 passes de moyenne par match.

Les Liégeois ont terminé la saison à la 10e et dernière place du championnat de Belgique avec un bilan de 16 défaites pour une victoire à l'issue d'une compétition écourtée et arrêtée à cause du coronavirus.