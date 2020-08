Pour ses premiers playoffs, Luka Doncic, le phénomène slovène âgé de 21 ans des Mavs de Dallas, était très attendu. Déjà auteur de quelques grosses performances en saison régulière, tout le monde voulait savoir s’il avait les épaules assez larges pour supporter la pression et mener sa franchise, qui est loin d’être parmi les favorites cette saison, vers les sommets. Et comme souvent avec le meneur slovène, on n’a pas été déçus.