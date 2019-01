Tous les jours, le rookie slovène des Mavs de Dallas ne cesse d'étonner tous les observateurs. Chaque nuit, (ou presque), il bat un record de précocité et visiblement, les fans de NBA semblent bien le lui rendre. En effet, après une dizaine de jours de votes pour le futur All-Star Game qui se déroulera à Charlotte en février, Luka Doncic arrive... en quatrième position à l'Ouest, derrière LeBron James, Steph Curry et... Derrick Rose, l'autre grosse surprise. Et si la tendance devait se confirmer, une sélection en tant que starter pour le match des Etoiles ferait encore un peu plus entrer le prodige slovène dans l'histoire de la Grande League.

En effet, jusqu'à présent, ils ne sont que cinq à avoir eu ce privilège lors de leur première saison en NBA. Et pas n'importe qui, bien évidemment: Isiah Thomas en 1982, Michael Jordan en 1985, Shaquille O'Neal en 1993, Grant Hill en 1995 et Yao Ming en 2003! Une belle brochette de stars! Et ça fait donc 16 ans qu'un rookie n'avait plus été titulaire lors du All-Star Game. Alors certes, il reste encore beaucoup de temps pour voter mais cette première tendance confirme toute la "hype" qu'il y a autour de l'ancienne pépite du Real Madrid. Avec 19,5 points, 6,6 rebonds et 5 passes par match, il dépasse largement les attentes qui avaient été placées sur ses épaules. En quelques semaines à peine, Luka Doncic a réussi à transformer cette équipe de Dallas et il pourrait donc entrer dans la légende, à seulement 19 ans, s'il devenait starter au All-Star Game!





Quelques surprises

Outre Luka Doncic et ses 680.000 votes, d'autres joueurs créent la surprise, à commencer pour celui qui revient d'entre les morts: Derrick Rose. A l'agonie il y a quelques mois à peine et prêt à raccrocher ses baskets, D-Rose s'est refait une santé chez les Wolves et est actuellement troisième à l'Ouest en terme de voix avec près de 700.000 votes! A l'Est, la grosse surprise vient de Dwyane Wade. Alors qu'il dispute sa dernière saison, l'ailier du Heat est actuellement deuxième chez le meneur avec plus de 400.000 votes. Il devance des joueurs comme Kemba Walker ou encore Ben Simmons et Victor Oladipo.





Voici les cinq de bases si les votes s'arrêtaient maintenant

A l'Est: Kyrie Irving - Dwyane Wade - Kawhi Leonard - Giannis Antetokounmpo - Joel Embiid.

A l'Ouest: Stephen Curry - Derrick Rose - Luka Doncic - LeBron James - Kevin Durant.