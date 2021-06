Maarten Bostyn, président de Limburg United, succède à Arthur Goethals à la tête de la Pro Basketball Ligue Basket J.Br. L'ancien président, Arthur Goethals, est resté à la tête de la fédération pendant six ans. © BELGA

C'était officieux et c'est désormais officiel: Maarten Bostyn, le président de Limburg United, prend la succession d'Arthur Goethals à la présidence de la Pro Basketball Ligue. Le nouveau président a été élu lors de la dernière assemblée générale et son contrat cours jusqu'en juin 2025. "C'est un honneur particulier de servir en tant que président de notre Pro Basketball League dans les années à venir, explique-t-il. Sous la direction d'Arthur Goethals, la voie du professionnalisme a été poursuivie jusqu'au bout, avec la naissance de la BNXT League qui en est un bel exemple. Je suis impatient de travailler avec l'équipe de notre ligue et nos clubs pour faire de cette BNXT League un succès absolu et pour continuer à faire progresser notre sport en termes de popularité et de professionnalisme."



C'est en tout cas tout le mal qu'on lui souhaite car le basket belge a bien besoin d'une petite révolution pour retrouver son attrait d'antan.