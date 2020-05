Il restera à jamais le seul joueur belge à avoir affronté le grand Michael Jordan sur les parquets en match. En octobre 1997, Eric Struelens, alors joueur à Paris, a eu l’honneur de défier MJ et les Bulls de Chicago lors d’un tournoi d’exhibition organisé dans la capitale française en compagnie d’autres grandes équipes européennes (Barcelone, Athènes, Tévise). Un souvenir unique qui a refait surface à l’occasion de la sortie tant attendue, le 19 avril, du documentaire The Last Dance retraçant la dernière saison victorieuse de Michael Jordan avec les Bulls en 1997-1998.

