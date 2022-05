Nous y revoilà ! Ostende a l’occasion, ce soir, sur le terrain de Malines d’être sacré champion de Belgique pour la 11e fois consécutive. Une chance que le BCO laisse rarement passer. Sur ses neuf dernières finales de playoffs (NdlR : en 2020, il n’y a pas eu de phase finale à cause de la crise Covid), le club côtier est parvenu à convertir sa première balle de titre à six reprises. Et trois fois en déplacement.

Le scénario semble donc bien connu même si les Kangoeroes ont démontré lors de la deuxième manche qu’ils sont capables de signer un baroud d’honneur devant leur public. Réussiront-ils le tour de force de rééditer cela en étant cette fois dos au mur deux jours après avoir été encore une fois largement dominés à Ostende ?

"Je suis content de la mentalité affichée par mon équipe en deuxième mi-temps malgré l’écart. On ne voulait pas revivre une raclée comme lors de la première manche. Il faudra se servir de ça pour le prochain match, a commenté Kristoff Michiels, le coach des Kangoeroes. Avec un peu plus de réussite avant la pause, nous serions restés dans le match. Je reste donc confiant pour la quatrième manche."

Le paramètre de la fatigue sera aussi une donnée importante car le combat physique est de plus en plus intense au fil des manches. "J’espère juste que les arbitres seront cohérents. Lors du dernier match, j’ai eu l’impression que nous n’étions pas respectés. Nous étions sanctionnés beaucoup plus vite que notre adversaire pour des contacts similaires en début de match."

Manche 3 : Ostende 86-69 Malines

Ostende : 28/57 (7x3) ; 23/31 lfs ; 43 rbs ; 21 ass ; 29 ftes.

Conger 2, RANDOLPH 18, BOOTH 21, V.D. VUURST 21, Kediambiko 0, Buysschaert 6, BRATANOVIC 11, Pintelon 0, JANTUNEN 3, Gillet 8, Brimah 7, Troisfontaines 0.

Malines : 20/48 (7x3) ; 22/30 lfs ; 20 rbs ; 15 ass ; 24 ftes.

STEPHENS 17, LOUBRY 9, Gysbrechts -, Van Buggenhout 0, Kotrulja 2, Mennes 2, ALSTON 13, FOERTS 0, PALINCKX 12, De Clercq -, Brodeur 14, Waleson 0.

Les quarts : 26-18, 24-12, 18-20, 18-19.