C'est au premier quart-temps que les Malinois ont fait la différence dans cette première rencontre officielle de championnat de l'histoire entre un club belge et un club néerlandais. Bien emmené par Myles Stephens (23 points) et Shizz Alston (20 points), Malines prenait facilement les commandes (28-18). Leiden réagissait bien dans le second acte, dans le sillage de Worthy De Jong (20 points), pour réduire l'écart à la pause (42-38).

Au retour des vestiaires, les deux équipes faisaient preuve d'adresse et de réussite en attaque (29-26 au 3e quart) mais ce sont finalement les Malinois qui finissent par l'emporter (98-93) en ayant shooté à 58% de réussite aux tirs sur l'ensemble de la rencontre. Au classement de l'Elite Gold, Malines revient à égalité avec son adversaire du soir avec 18 points au compteur, derrière Ostende, leader du championnat.