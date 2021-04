Depuis quelques semaines, Andy Van Vliet n’est plus le seul international belge à évoluer dans le championnat de Lituanie. L’intérieur de Siauliai y a été rejoint au début du mois de mars par Manu Lecomte qui a signé un contrat jusqu’en fin de saison avec le club de Prienai.

"Lorsque le coach m’a appelé, je me suis un peu renseigné car je ne connaissais pas grand-chose de ce club et de la compétition lituanienne en général. Et j’en ai bien sûr parlé avec Andy lors du dernier rassemblement en équipe nationale qui a eu lieu un peu avant que je signe."

À 25 ans, Manu Lecomte vit une troisième année professionnelle en Europe plutôt mouvementée puisqu’il s’agit déjà de son troisième club cette saison après des courts passages en Allemagne et en France. Depuis la fin de son aventure espagnole avec Murcie en février 2020, le meneur belge n’a pris part qu’à onze matchs officiels en club.



