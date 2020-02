Moins d'un an après son arrivée à Murcie en provenance des Etats-Unis, Manu Lecomte refait donc ses valises. Direction les îles Canaries pour s'installer à Gran Canaria. Le meneur belge de 24 ans terminera la saison avec la vareuse du CB Gran Canaria sur les épaules. L'UCAM Murcie et le nouveau club du Belgian Lion ont conclu un transfert sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison.

En 18 matchs de Liga Endesa cette saison, Manu Lecomte affichait une moyenne de 17 minutes de jeu avec 6,1 points, 1,2 assist et 1,2 rebond. Et seulement trois titularisations dans le cinq majeur. Le Bruxellois était arrivé à Murcie, le club de son compatriote Kevin Tumba, en mars 2019 en provenance des Los Angeles Clippers (G-League) où il avait signé 14,1 points et 4,3 passes décisives de moyenne.

Avec neuf victoires pour onze défaites, Gran Canaria pointe actuellement à la 10e place du championnat espagnol dominé le FC Barcelone et le Real Madrid. Soit loin devant l'UCAM Murcie qui n'est que 16e avec à peine six victoires cette saison. Manu Lecomte pourrait jouer dès ce dimanche... contre les leaders du championnat, le Barça.