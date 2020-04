Blessé depuis le mois de février, Manu Lecomte a pu finir sa revalidation dans les installations de son club en Espagne.

Alors que la plupart des sportifs de haut niveau ont été coupés net dans leur élan en étant privés de compétitions à cause de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, pour d’autres les habitudes n’ont pas fondamentalement changé depuis les mesures de confinement pratiquées un peu partout dans le monde. C’est le cas de Manu Lecomte, actuellement en fin de revalidation à Gran Canaria, où il avait signé un nouveau contrat au début du mois de février. Une dizaine de jours plus tard, il se blessait au pied lors d’un entraînement avec l’équipe nationale et se voyait donc contraint de reporter ses débuts avec son nouveau club. Depuis, c’est l’épidémie du Covid-19 qui est venue chambouler les plans.

