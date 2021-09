Manu Lecomte quitte Prienai pour rejoindre... le promu lituanien Basket J.Br. Il s'est engagé avec le club de Jonavos, récemment promu au sein de l'élite en Lituanie. © DR

Le périple exotique du meneur bruxellois continue. Après être passé par l'université aux Etats-Unis (Baylor et Miami), par la G-League (Agua Caliente Clippers), Murcie et Gran Canaria (Espagne) ou encore Francfort (Allemagne), Pau-Lacq-Orthez (France) et Prienai la saison dernière, Manu Lecomte va (encore) connaître un nouveau club... mais pas un nouveau pays.



En effet, il vient d'officiellement s'engager avec Jonavos, club lituanien qui évoluait en D2 la saison dernière et qui vient d'être promu au sein de l'élite lituanienne. Une nouvelle aventure donc pour le meneur des Belgian Lions âgé de 26 ans et qui cherche encore un peu de stabilité.



Il devrait être l'un des leaders de sa nouvelle formation, de quoi peut-être lui permettre de se mettre en évidence et d'enfin trouver ce (grand) club qui lui fera confiance et derrière lequel il court depuis des années.