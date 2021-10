Carpréaux, 34 ans, compte 153 sélections avec les Belgian Cats, ce qui en fait la joueuse la plus capée de l'histoire du basket féminin belge. Avec les Cats, elle a décroché deux médailles de bronze au championnat d'Europe (2017 et 2021). La joueuse de Namur faisait également partie du groupe qui a terminé 4e du championnat du monde 2018 et qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier.

"Depuis les Jeux Olympiques, j'ai pensé à la prochaine étape dans ma carrière", a-t-elle écrit sur Instagram. "C'est avec le coeur lourd mais avec sérénité que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale avec les Cats. C'était un honneur pour moi de porter les couleurs de mon pays. J'aimerais remercier les supporters, le staff, mes équipières et toutes les personnes qui ont cru en moi."

Il y a un mois, la meneuse avait annoncé qu'elle mettait sa carrière de joueuse "entre parenthèses" avant de finalement s'engager avec Namur quelques jours plus tard.

Après le départ de Philip Mestdagh, les Belgian Cats seront désormais entraînées par le Français Valéry Demory, qui a été intronisé samedi par la fédération belge de basketball.