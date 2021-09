Mauvaise nouvelle pour le Brussels: la saison de Pavle Djurisic est déjà terminée! Basket J.Br. Le jeune monténégrin s'est déchiré les ligaments croisés du genou gauche lors du match de samedi dernier. © BELGA

Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et visiblement, le sort a une nouvelle fois décidé de s'acharner sur le Phoenix Brussels qui tente de sortir la tête de l'eau. Après une saison très compliquée où le bateau bruxellois a été remis à flot, tous les voyants semblaient enfin être au vert en vue de cette nouvelle saison, celle du renouveau du Phoenix. Mais malheureusement, le destin en a déjà décidé autrement.



Pavle Djurisic, belle révélation de la saison dernière que le staff bruxellois avait réussi à convaincre de rempiler pour une année malgré d'importantes convoitises, ne jouera pas en BNXT League. Malheureusement, le Monténégrin s'est blessé samedi dernier et le verdict est cruel: déchirure des ligaments croisés du genou gauche. Une lourde blessure pour celui qui devait exploser cette saison pour peut-être concrétiser son rêve de rejoindre la NBA.



Il n'en sera rien et l'ailier fort de 20 ans va se faire opérer ce vendredi avant d'entamer une longue rééducation qui le tiendra écarté des parquets pendant de (trop) nombreux mois. Un véritable coup dur pour le Monténégrin mais également pour le Brussels qui comptait sur lui pour en faire l'un de ses leaders.



Quid dès lors d'un éventuel remplaçant? Difficile pour le moment pour les dirigeants bruxellois d'en parler, tant l'émotion est grande. Il faut dire que tout le monde aime Pavle Djurisic dans la capitale et qu'il fait l'unanimité. Mais une fois l'émotion passée, les Bruxellois vont devoir faire un choix pour ne pas déjà hypothéquer cette saison. Trouver un remplaçant? Oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Le club redresse la barre au niveau de ses finances et ne va pas se mettre dans le rouge.



Une mauvaise nouvelle qui complique encore un peu plus la tâche du Brussels qui, rappelons-le, affronte... Ostende le week-end prochain en ouverture du championnat! Quand on vous disait que le sort s'acharne.