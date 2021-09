Une aubaine pour le Phoenix Brussels. C’est en ces termes que l’on pourrait qualifier le transfert de Max Kouguere (34 ans et 1,98 m), qui a rejoint la capitale belge vendredi dernier. L’arrivée de ce robuste ailier centrafricain a été actée pour pallier l’absence de Pavle Djurisic, la pépite monténégrine découverte la saison dernière, opéré des ligaments croisés durant la préparation d’avant-saison et indisponible pour de longs mois. Pour le remplacer, la direction bruxelloise a pu mettre la main sur un joueur ayant évolué durant dix années en ProA en France. Ce qui en dit long sur les qualités de celui qui se décrit comme "un joueur physique et athlétique pouvant amener de la dureté en défense tout comme du shoot extérieur. Et cela aussi bien sur les postes 3 et 4".