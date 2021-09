Max Kouguere rejoint le Phoenix Brussels pour palier la blessure de Pavle Djurisic Basket J.Br. Le nouvel ailier bruxellois arrive tout juste de l'Afrobasket. © DR

La préparation chahutée se poursuit au Brussels mais avec, cette fois-ci, une bonne nouvelle. Si les mines étaient déconfites après la grave blessure de Pavle Djurisic (rupture des ligaments croisés du genou gauche et probable fin de saison), le sourire revient petit à petit sur le visage des dirigeants bruxellois.



Et pour cause: ils viennent de lui trouver un remplaçant. Son nom: Max Kouguere. Expérimenté et athlétique (ailier de 1m98), le Centrafricain est une figure connue de la ProA française puisqu'il est notamment passé par Gravelines, Antibes, l'Élan Béarnais et Boulazac la saison dernière. "C'est un gros défenseur capable de rentrer des tirs à trois points et qui dispose de très bonnes références", complète Nikkel Kebsi, le GM bruxellois.



Encore actif il y a quelques jours lors de l'Afrobasket, les responsables du club font tout leur possible afin qu'il soit qualifié pour les deux rencontres de championnat qui sont prévues ce week-end: à domicile face à Ostende vendredi soir et encore à domicile dimanche après-midi face à Alost.