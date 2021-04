Ce trophée symbolise la belle aventure vécue par Maxime de Zeeuw depuis son arrivée en Israël il y un peu plus de cinq mois. Sans club en début de saison, l'intérieur avait dû attendre la fin du mois de novembre avant de signer un nouveau contrat. Une opportunité qu'il n'a pas voulu laisser passer, faisant même l'impasse sur une fenêtre internationale avec l'équipe nationale pour partir s'installer du côté de Tel-Aviv. Initialement prévu pour deux mois, son bail a très vite été prolongé jusqu'en fin de saison tant son impact sur l'équipe a été manifeste. Si bien que le numéro 14 vit l'une de ses saisons les plus accomplies. Et ce n'est peut-être pas fini puisque dès la semaine prochaine, Hapoel Holon prendra part au Final 8 de la Champions League, pour lequel Maxime De Zeeuw avait qualifié son équipe au tour précédent via un panier au buzzer !





Trois jours après son 34e anniversaire, Maxime De Zeeuw s'est offert un superbe cadeau en soulevant le trophée de champion de la Balkan League ce jeudi avec Hapoel Holon. C'est dans les installations du club israélien et devant un public en liesse que l'international belge et ses équipiers sont venus à bout de l'équipe bulgare de Plovdiv en finale (91-75). Titulaire, le Bruxellois a compilé 13 points, 3 rebonds, 2 assists et 1 interception en 29 minutes lors de ce match.