Le club polonais de son côté a déjà annoncé le nom de son remplaçant. Il s'agit de l'expérimenté pivot letton Rolands Freimanis (32 ans et 2,08m) qui évoluait déjà en Pologne la saison passée avec Wloclawek.

Dix jours seulement après avoir signé un nouveau contrat en faveur de Gora, Maxime De Zeeuw quitte déjà le club polonais. Pour des raisons privées, l'international belge de 33 ans devait rentrer en Belgique au plus vite et a choisi de mettre un terme prématuré à sa nouvelle collaboration à l'étranger. Il n'aura donc joué aucun match sous le maillot de Gora sur les épaules et se retrouve désormais sans aucun contrat. Nous n'en savons pas plus actuellement sur les circonstances exactes de cette rupture anticipée mais le basket ne semble pas être la priorité du Bruxellois à l'heure actuelle.