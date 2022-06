Pendant une semaine (21-26/06), Anvers va devenir la capitale mondiale du 3x3 à l’occasion de la Coupe de monde de la discipline. Au total, vingt équipes, masculines et féminines, vont se disputer le titre suprême. Et bien évidemment, les Belgian Lions et les Belgian Cats seront de la partie. Après l’exploit réalisé par les hommes à Tokyo en 2021 (4e place), tous les espoirs sont permis. Ce n’est pas le "petit" nouveau de la sélection, Maxime Depuydt, qui dira le contraire : "On ne va pas se cacher : l’objectif, c’est de sortir des poules. Après, tout est possible."

Rencontre avec l’ailier de Liège Basket qui va donc troquer sa tenue liégeoise pour celle de l’équipe nationale belge de 3x3 pendant une semaine.