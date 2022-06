De quoi chauffer le public totalement acquis à la cause belge et qui aura eu l'occasion de vibrer lors d'une fin de match haletante. Menés 15-17 dans la dernière minute, les Lions égalisaient grâce à un énorme shoot à distance du sniper Thibaut Vervoort. Les USA reprenaient un point d'avance dans la foulée avant que Celis parvienne à égaliser à nouveau. C'est une prolongation qui devait départager les deux équipes. La règle dans ce cas-là: la première équipe à scorer 2 points gagne. Thibaut Vervoort ne laissait pas passer l'occasion en se voyant octroyer deux lancers-francs suite à une faute adverse et propulsait son équipe au prochain tour sans trembler devant des gradins enflammés.





"C'est génial de réaliser une telle performance dans une telle ambiance", déclarait Maxime Depuydt à la sortie du terrain. "Cette victoire face aux USA est un match référence pour nous. Elle Malgré nos problèmes de fautes, on a su rester focus et costauds jusqu'au bout. Les Américains possèdent de solides individualités qui peuvent allumer de partout en plus d'être puissants en pénétration, mais sur le plan collectif nous étions plus forts." De quoi booster encore un peu plus la confiance pour la suite. Et pourquoi pas rêver d'un titre. "Bien sûr tout est possible. Notre objectif en venant ici était de gagner tous les matchs. C'est l'état d'esprit qu'on doit afficher. On ne pouvait pas se faire éliminer au premier tour devant notre public. Je sens que l'équipe monte en puissance et moi aussi, on s'adapte de plus en plus les uns aux autres. Physiquement, malgré la lourde chaleur, je me sens même de mieux en mieux. Et mentalement, cette victoire est importante aussi."