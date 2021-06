Maxime Depuydt rejoint Liège Basket ! Basket Denis Esser Le club liégeois a annoncé ce matin la signature de l’ailier d’origine bruxelloise. © D.R.

Mine de rien, Liège basket est en train de se constituer un effectif très correct pour la saison 2021-2022. Le club principautaire vient en effet d’annoncer ce matin la signature pour un an de Maxime Depuydt, non reconduit à Limburg.



Outre les prolongations de contrat de Ioann Iarochevitch et du meneur croate Lovre Basic, cette nouvelle signature en plus de celle de William Robeyns (ex-Brussels) et de Bram Bogaerts (ex-Kangoeroes) dessine donc les contours d’un noyau liégeois consistant et à fort accent belge puisqu’il faut également y inclure l’inusable François L’Hoest ainsi que Brieuc Lemaire, auteur d’une excellente saison ainsi que différents jeunes.



Après avoir été pendant 5 ans un élément en vue du Brussels version Serge Crevecoeur (première époque), le poste 3-2 polyvalent qu’est Maxime Depuydt (29 ans – 1m91 – 9,7 pts, 2,2 Rbds, 2,1 assists la saison écoulée) était passé dans les rangs de Limburg United pendant 3 ans. C’est donc un joueur dans ses meilleures années que récupèrent Liège et Lionel Bosco qui, désormais parés au périmètre, sont par ailleurs toujours à la recherche d’un voire deux intérieurs. Denis Esser