Sans sortir une prestation cinq étoiles en termes de scoring, Emma Meesseman a fait le job et pleinement participé au court succès d’Ekaterinburg dans la première des demi-finales de l’Euroleague féminine, disputée à Istanbul.

Contre les Stambouliotes du Fenerbahce évoluant quasiment à domicile sans pour autant profiter de la ferveur du public local exclu de ce final four à guichets fermés, les championnes en titre ont rajouté un 18e succès à leur série en cours pour rallier la finale où elles affronteront, dimanche, le vainqueur de la rencontre entre Sopron et Salamanque. "Ce fut exactement le match auquel on s’attendait, dur, intense, accroché jusqu’au bout", analysait Allie Quigley meilleur marqueuse de la rencontre avec 27 unités dont 21 avant le repos.

Si Ekaterinburg aura mené cette rencontre quasiment de bout en bout, imposant sa puissance intérieure avec une Fronline monstrueuse, le Fener répliquait à distance par Sabally, Zandalasini et surtout Iagupova, vue à Braine dans le passé, et auteure de 26 unités dont un triple incroyable qui ramenait les Turques à 84-86 alors qu’il ne restait que 13 secondes à jouer.

Jusque-là, c’est Ekat’qui avait parfaitement contrôlé la situation pour prendre jusqu’à 12 longueurs d’avance (65-77) après un premier quart partagé (21-22). Un premier retour des challengers à 79 partout avait ensuite été enrayé par Emma Meesseman (3pts à 1/5 seulement mais 6 rbds, 1 asst, 1 block et 2 interceptions) qui relançait les Russes en panne de solutions avant qu’Alba Torrens ne fixe les chiffres définitivement en faveur d’Ekaterinburg.





Fenerbahce 84-88 Ekaterinbourg

Fenerbahce : 27 sur 67 (12x3) ; 18 lf sur 22 ; 33 Rbds, 22 Ast, 18 fp.

SABALLY 9-11, VAUGHN 4-6, Cakir 0-0, THOMAS 5-2, Uzun -, Canitez 0-0, McBRIDE 4-8, IAGUPOVA 18-8, Zandalasini 8-1, Ozen -, Stokes 0-0, Nicholls 0-0.

Ekaterinburg : 27 sur 66 (10x3) ; 14 lf sur 18 ; 40 Rbds, 11 Ast, 20 fp.

Zavialova -, Beliakova -, Torrens 5-5, Beglova 0-0, QUIGLEY 21-6, VANDERSLOOT 2-0, STEWART 10-7, Papova -, MEESSEMAN 0-3, Jones 6-0, GRINER 4-12, VADEEVA 7-0.

Quarts : 21-22, 27-33, 13-13, 23-20.