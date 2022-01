Une décision qui ne plaît pas aux Belgian Cats. Capitaine de son équipe, Emma Meesseman a fait savoir son mécontentement mercredi: "ce n'est pas la meilleure solution."

Des problèmes de visa et de vaccination empêchent la Russie de se rendre à Washington pour y disputer ce tournoi de qualification du 10 au 14 février dans une poule avec la Belgique, les États-Unis et Porto Rico. La seule solution trouvée par la FIBA est de délocaliser les rencontres de l'équipe russe en République dominicaine. Une réunion a eu lieu lundi entre les différentes parties concernées pour obtenir l'accord de toutes.

Mais cette solution ne plaît pas aux joueuses belges. Le programme du groupe s'en trouve ainsi en effet bouleversé. Au lieu de terminer par un duel avec les Portoricaines, les Belgian Cats entameront leur tournoi face à Porto Rico le 10 février à Washington puis enchaîneront avec un duel contre les Américaines le 11 avant de rendre en République dominicaine pour y affronter la Russie à Saint-Domingue le 13 février dans un duel qui pourrait être décisif pour la qualification.

Les Russes joueront ensuite le 14 février contre Porto Rico mais n'affronteront pas les Etats-Unis.

"Ainsi nous devrons jouer un match de plus qu'elles, nous devrons voyager après avoir joué deux jours de suite et jouer de suite un match qui pourrait être décisif pour la qualification pour la Coupe du monde. Elles peuvent rester à un seul endroit et seront plus reposées", a posté Emma Meesseman sur les réseaux sociaux.

La joueuse d'Ekaterinbourg n'en veut pas à la Russie. "Ce n'est pas de leur faute, j'aime ces filles, ce sont mes coéquipières, mais ce n'est pas notre faute non plus d'être d'avoir la plus mauvaise part. Je ne pense pas que c'était la meilleure solution. Nous ne sommes pas de machines".

Les Belgian Cats de Valery Demory, le nouveau sélectionneur français, devront rejoindre Washington le 4 février après leurs dernières obligations en club, digérer le décalage horaire, jouer le 10 et le 11 février, rejoindre Saint-Domingue le 12 à l'issue d'un nouveau voyage d'environ 5 heures et jouer le lendemain contre la Russie, puis rentrer en Europe pour enchaîner directement avec leur saison.