Il y avait une classe d’écart entre les Montois et le leader côtiers, malgré plusieurs absents.

Plus les années avancent, plus on se demande quelle formation sera en mesure de prendre la succession d’Ostende aux sommets de la hiérarchie belge. La saison dernière, Mons avait tenu la dragée haute aux Côtiers en finale des play-off, en cette campagne 2021-2022, la donne est différente.