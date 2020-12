Michael Gilmore prend la direction de la Côte et d'Ostende Basket J.Br. Le nouveau pivot des Belgian Lions s'est visiblement engagé avec les champions en titre. © DR

Actuellement privé de Servaas Buysschaert, Haris Bratanovic et Pierre-Antoine Gillet, le secteur intérieur d'Ostende était un peu dépeuplé. Mais en cette fin d'année, il semblerait que les champions en titre se soient offerts un petit cadeau. Son nom: Michael Gilmore.



En effet, selon Het Nieuwsblad, le pivot de 25 ans se serait engagé avec les Côtiers.



Pour rappel, il était sans club depuis son départ de Phoenix Hagen la saison dernière où il tournait à 4,8 points et 2,8 rebonds de moyenne.



Cette année, il a fait ses premiers pas avec les Belgian Lions à l'occasion de la dernière fenêtre internationale.



Un bon renfort pour la raquette d'Ostende avec un pivot qui culmine à 2m08 pour 95 kilos et qui est particulièrement athlétique.