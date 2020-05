On confine, on déconfine mais, pour voir du sport à la télé, c’est toujours la déconfiture. Nous étions, bien évidemment, dans notre canapé pour le grand retour de la Bundesliga. Même si ça ne plaît pas aux Ultras européens, qui refusent de voir ces matchs, pour nous, ça fait le job. Même sans public - dont certains joueurs dédaigneux vont enfin mieux mesurer la valeur -, ça reste du foot avec des dribbles, des frappes et des buts. Et avec un Diable en tête d’affiche, comme Thorgan Hazard l’a été, c’est encore mieux.

Pourtant, depuis l’arrivée de ce satané virus, notre meilleure expérience télévisuelle de sport n’a pas été celle d’un match en direct.