Il y a un peu moins d’un an, le 8 décembre 2020, Milan Samardzic s’engouffrait dans la défense d’Anvers avant de s’écrouler. Et le verdict des médecins était sans appel : rupture des ligaments croisés du genou. Une blessure tristement célèbre dans la famille puisque son frère jumeau, Vukan, a lui aussi été écarté des parquets de très longs mois pour la même blessure.

Mais la poisse semble enfin avoir lâché la famille Samardzic. Depuis quelques semaines, les jumeaux ont pu réaliser leur rêve : évoluer côte à côte en D1 avec le maillot du Spirou sur les épaules. "Retrouver les terrains ensemble, c’est quelque chose de fantastique, avoue Milan Samardzic. On a enchaîné les blessures mais on y est arrivés et je pense que notre famille et nos proches sont très fiers de nous. D’ailleurs, à mes yeux, la famille, c’est ce qu’il y a de plus important. Bien plus que le basket."

(....)