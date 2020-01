Libéré ! délivré ! Milos Bojovic pourra enfin être aligné par Liège Basket et ce dès samedi soir à Malines !

La bonne nouvelle a été communiquée en début de soirée par l’Euromillions League et le club après que toutes les précautions juridiques aient été prises.

Cela fait en effet près de cinq mois que le plus liégeois ses basketteurs serbes piaffe d’impatience à l’idée de retrouver ses coéquipiers sur les parquets. En cause, non pas une blessure mais une véritable saga autour de son club de Liège, en difficulté financière et qui, sous le coup d’une procédure de réorganisation judiciaire, ne pouvait prendre sous contrat des travailleurs d’origine non communautaire.



Une réglementation récente et taillée sur mesure pour faire la chasse au dumping social mais torchée sans discernement et dont les « dommages collatéraux » l’avaient jusqu’ici empêché d’obtenir le renouvellement de son permis unique (séjour+travail) alors qu’il est double meilleur réalisateur en titre de l’Euromillions League.

C’est désormais chose faite grâce à un tour de passe-passe sportivo-juridique puisque c’est finalement le club de Limburg United qui a officiellement affilié le joueur, obtenu pour lui en Flandre le précieux sésame avant de le mettre à disposition de son concurrent liégeois.

Un bel exemple de sportivité en tous cas qu’il a d’abord fallu blinder juridiquement, ce qui a pris un certain temps.

Au final, là où les politiques n’ont frileusement pas su ou voulu se mouiller pour corriger leurs propres errements, le monde sportif a fait jouer une solidarité translinguistique que l’on ne louera jamais assez.

Avec à nouveau un capitaine pour les guider, nul doute que les jeunes Liégeois auront à cœur de mettre rapidement fin à une série longue de 13 défaites (11 en championnat et 2 en Coupe)