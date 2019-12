Milwaukee s'est imposé 102-123 lundi soir à Chicago, terminant l'année 2019 par une victoire aisée.

Les Bucks affichent le meilleur bilan de la NBA depuis le début de saison avec 30 victoires pour 5 défaites. Après avoir manqué deux rencontres à cause d'un dos douloureux, le MVP Giannis Antetokounmpo a inscrit 23 points en 27 minutes dans un match dominé par les siens.

Toujours à l'Est, Miami a été battu à Washington (123-105). Le Heat, émoussé après ses récents succès compliqués contre Indiana et Philadelphie, n'a pas pu répondre à l'adresse offensive des Wizards, portés par Jordan McRae (29 pts) et Garrison Mathews (28 pts). Le Français Ian Mahinmi a aussi largement contribué à la victoire de DC grâce à un nouveau record en carrière avec 25 unités. Trop esseulé, Jimmy Butler (27 pts) n'a pas pu éviter la défaite aux Floridiens, qui sont troisièmes (24v-9d). A l'Ouest, Portland est sorti du top-8 après sa quatrième défaite de suite, cette fois enregistrée à domicile contre Phoenix (116-122). Devin Booker et Damian Lillard se sont livrés un beau duel avec 33 points chacun mais c'est finalement l'arrière des Suns, décisif dans le dernier quart-temps, qui a fait la différence.