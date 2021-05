Déjà vainqueurs des deux premiers manches de la série, les Bucks ont réalisé une démonstration à Miami (84-113). Milwaukee a brillé collectivement: Khris Middleton a inscrit 22 points, Jrue Holiday 19 (12 passes) et Giannis Antetokounmpo 17 (17 rebonds). Du côté de Miami, Jimmy Butler a mis 19 points. Les Bucks auront une première occasion de se qualifier samedi, toujours à Miami.



Les Lakers se sont imposés 109-95 face à Phoenix et prennent ainsi l'avantage dans cette série contre le N.2 de la saison régulière à l'Ouest. Anthony Davis a brillé avec 34 points et 11 rebonds. LeBron James a contribué au succès des Californiens avec 21 points, 9 passes et 6 rebonds. En face, Chris Paul, qui souffre de l'épaule droite, n'était pas à 100 pour-cent (7 points, 6 passes). DeAndre Ayton (22 points, 11 rebonds) a tenté de maintenir les Suns à flot. Les Lakers mènent désormais 2 victoires à 1 et accueilleront également la prochaine rencontre, dimanche. Denver a gagné 115-120 à Portland, se portant aux commandes 2-1 dans la série.

Les Nuggets ont fait la différence dans le dernier quart grâce notamment à Austin Rivers, auteur de quatre paniers derrière l'arc. Nikola Jokic a terminé avec 36 points et 11 rebonds. Malgré les 37 points de Damian Lillard, les Blazers se retrouvent en mauvaise posture. Ils recevront le match N.4 samedi.