Quelle soirée ! En s’imposant avec plus de vingt longueurs d’avance sur leur principal adversaire, l’Ukraine, et son extra-terrestre Alina Iagupova, tout cela toujours en l’absence de Kyara Linskens et Emma Meesseman, les Belgian Cats ont non seulement quasiment assuré leur participation au prochain Euro mais également envoyé un message clair à l’Europe entière : Il n’y a plus nécessairement d’Emma-dépendance chez les Belges mais surtout la relève qui pointait le nez depuis 2-3 ans est désormais là et bien là.