Les Belgian Cats devront jouer soit à Belgrade en Serbie, soit à Osaka au Japon, soit à Washington aux Etats-Unis en février prochain pour se qualifier pour la Coupe du monde de basket féminin en Australie du 22 septembre au 1er octobre 2022.

La FIBA, la fédération internationale de basket, a en effet dévoilé jeudi les villes hôtes des quatre tournois qualificatifs qui auront lieu du 10 au 13 février prochain. La Belgique n'était pas candidate. Seize pays seront répartis mardi lors du tirage au sort dans quatre groupes de quatre dont les trois premiers seront qualifiés pour l'Australie. Sauf dans les groupes de l'Australie, pays organisateur, et des Etats-Unis, championnes olympiques, déjà qualifiés mais qui disputent malgré tout ces qualifications, où les deux autres meilleures nations décrocheront leur billet pour Sydney. Belgrade, qui avait accueilli l'Euro 2019, organisera deux groupes.

Le Mali et le Nigéria, champion d'Afrique, le Brésil, le Canada, Porto Rico et les Etats-Unis, championnes des Amériques, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, champion d'Asie, ainsi que la Bélarus, la Belgique, donc, la Bosnie-Herzégovine, la France, la Russie et la Serbie sont concernés par le tirage au sort prévu mardi à Genève à 11h30. Les Belgian Cats avaient pris la 4e place la première Coupe du monde de leur histoire, en 2018 à Tenerife.