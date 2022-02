Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Même si les Montois ont peut-être fait un peu douter leurs supporters pendant 25 minutes, les protégés de Vedran Bosnic ont mis en route juste à temps.

Et une fois que la machine est en marche, on peut vraiment parler d’un bulldozer qui dévaste tout sur son passage à l’image d’Emmanuel Nzekwesi (22 points et 14 rebonds). Les Anversois pensaient certainement tenir le bon bout quand les Giants menaient encore 44-49 à la 25e minute.