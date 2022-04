On ne le dira jamais assez : un match n’est jamais terminé avant le buzzer final. Si Mons avait pris l’habitude de s’offrir des matchs à suspense face à Zwolle (avec deux victoires à la clé), cette fois-ci, les Montois, bien que privés d’Ajdin Penava, blessé, avaient pris le match par le bon bout.

En grande réussite et s’appuyant sur un Nzekwesi dominateur, les visiteurs prenaient rapidement les commandes de la rencontre (13-20 et 31-46 à la pause). Tout se déroulait comme dans un rêve pour les Renards qui, malgré leur problème de taille, réussissaient à limiter le champion en titre néerlandais.

Malheureusement pour eux, au retour des vestiaires, ce fut une autre histoire. Si Mons faisait grimper l’écart à 20 unités (32-52) après la pause, le réveil néerlandais faisait suffoquer le vice-champion de Belgique. S’appuyant sur une défense ultra-agressive (dans le bon sens du terme), Leiden faisait déjouer les joueurs de Vedran Bosnic qui n’avaient tout simplement plus droit au chapitre. Et ce qui ressemblait à un rêve virait au cauchemar en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Mons ne trouvait plus le chemin des filets pendant… onze minutes ! De l’autre côté, Leiden s’en donnait à cœur joie pour renverser la vapeur à la faveur d’un 26-0 absolument incroyable (58-52). Tout comme ses joueurs, la salle était en ébullition et Mons, qui se voyait également privé de Payton Henson (blessé en deuxième mi-temps), n’avait plus les ressources pour mettre fin au raz-de-marée néerlandais (74-66).

Une défaite qui va laisser des traces mentalement, mais également physiquement avec la perte d’Henson qui s’ajoute à l’indisponibilité de Penava. Dur dur…

Leiden : 29 sur 66 (6x3) ; 10 lf sur 15 ; 41 rbs ; 21 ass ; 18 fp.

MIKALAUSKAS 5-2, Bouwknecht 6-9, MIDTGAARD 6-14, De Windt (-), VERVERS 2-2, Tubutis 4-2, Tjon Affo 0-0, DUNN 4-6, VAN BREE 4-6, Kruithof (-), Olisemeka 0-2.

Mons : 24 sur 52 (7x3) ; 11 lf sur 16 ; 28 rbs ; 16 ass ; 20 fp.

Neri 0-0, Ciccioni (-), Cage 3-0, Mintogo 0-0, MORTANT 0-6, Nichols 10-0, NZEKWESI 16-3, PASALIC 6-5, TYUS 0-4, HENSON 11-2.

Quarts : 13-20/18-26/21-6/22-14.