Mons confirme qu'il mérite bien sa place dans le Top 5 Basket Jérôme Brys © BELGA

Les Montois étaient à l'aube d'une semaine décisive en vue du Top 5 avec un déplacement à Charleroi et la réception d'Anvers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs de Vedran Bosnic ont particulièrement bien géré ces deux rendez-vous cruciaux. Un succès au caractère à Charleroi après avoir dominé la rencontre et une victoire avec la manière face aux Giants. De quoi entrevoir de manière plus sereine les portes du Top 5 pour les Borains. "On avait deux gros matchs et ces victoires nous donnent de la force pour continuer de travailler et être compétitif", expliquait samedi soir Vedran Bosnic, le coach montois.