Autant le dire d’entrée de jeu : aller s’imposer au Versluys Dôme, pour une équipe belge, c’est mission impossible depuis le début de la saison. Quatre équipes ont réussi cet exploit, mais c’était à chaque fois en coupe d’Europe (Cluj, Prometey, Tofas et Strasbourg). Et sur les six duels des Montois face aux Côtiers cette saison, une seule constante : une victoire des champions de Belgique. Le décor est planté mais l’incertitude du sport laisse entrevoir un mince espoir d’exploit pour les joueurs de Vedran Bosnic qui n’ont pas l’intention de prendre un coup de balai dans ces demi-finales. Et pour y arriver, quelques brèches existent mais il faudra s’y faufiler et les exploiter à fond.