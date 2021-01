De l’intensité, du spectacle et de la qualité : Montois et Flandriens ont disputé une grande rencontre de Coupe.

Il y a des matchs comme ça où tout vous réussit et où vos actions transcendent vos équipiers. Des rencontres que vous finissez par perdre à la suite d’un thriller haletant car, en face, il y a encore plus extraterrestre.

Avec sa meilleure prestation toutes compétitions confondues cette saison, Austin Barnes (29 points, 7 fautes provoquées et 5 rebonds) a été dans tous les bons coups et aurait pu être l’homme de la qualification. Il s’est fait voler la victoire et la vedette par Vladimir Mihailovic.