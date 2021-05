Les Renards ont dû s'employer mais ils ont finalement émergé sur le parquet de Malines, leur probable adversaire au premier tour des playoffs (70-77).

De l'intensité, de l'agressivité, beaucoup d'application, de concentration et une petite dose de suspense. On a eu droit à un petit avant-goût de playoffs au Winketkaai de Malines ce mercredi soir. D'autant plus que Kangoeroes et Renards ont de grandes chances de se retrouver pour le premier tour dès le 19 mai prochain. Ils risquent en effet de terminer respectivement septièmes et deuxièmes de la ligue à l'issue de la phase régulière qui se clôture dimanche soir.

(...)