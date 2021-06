C’est donc sur le coup de 22 h que la saison 2020-2021 de Division 1, si spéciale par le contexte sanitaire, s’est achevée. Pour Ostende, elle a permis de remporter un dixième sacre de rang, pour Mons, elle a confirmé que les Borains étaient bel et bien devenus la deuxième formation du pays. "Le bilan de la saison est plus que positif, souligne Thierry Wilquin. C’est bien au-delà de ce qu’on pensait. On n’est pas les plus pauvres du royaume mais on n’a pas les finances d’Anvers ou d’Ostende. Donc atteindre la finale et y faire bonne figuration, c’est très appréciable."



(...)