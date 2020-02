Vedran Bosnic aurait sans doute préféré retourner au pays l'esprit apaisé par un succès à Malines. Malheureusement, ses joueurs ont craqué dans les derniers instants de la rencontre ce vendredi soir (81-76). C'est donc avec quelques regrets que le mentor montois a quitté la Belgique ce samedi matin. Direction Sarajevo, la capitale de Bosnie-Herzegovine. Vedran Bosnic possède en effet également la casquette d'entraîneur de l'équipe nationale de sa patrie.

Mais le coach montois n'a pas voyagé seul. Il a emporté Filip Adamovic avec lui. Le meneur de jeu de Mons-Hainaut a été sélectionné en équipe nationale pour la première fois depuis 2014. Ses récentes belles prestations montoises ont donné quelques envies à son entraîneur qui le connaît, forcément, extrêmement bien.

© BELGA



Sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine depuis 2018, Vedran Bosnic va tenter de qualifier son pays pour l'EuroBasket 2021. Son prédécesseur, Dusko Ivanovic, avait manquait cette mission pour l'Euro 2017 alors que l'équipe avait disputé les trois précédentes éditions de la compétition (2011, 2013 et 2015).

La Bosnie de Bosnic et Adamovic figure dans le groupe H des qualifications, avec la Bulgarie, la Grèce et la Lettonie. Les Bosniens débuteront leur campagne ce vendredi 21 février avec un déplacement en Lettonie avant, trois jours plus tard, de défier la Grèce qui sera évidemment privée de sa superstar Giannis Antetokounmpo, retenu avec les Milwaukee Bucks.

Outre Adamovic, les Bosniens pourront quant à eux compter sur quelques solides joueurs comme Nemanja Gordic (Partizan Belgrade), Miralem Halilovic (Orléans) ou Emir Suljemanovic (Bilbao).