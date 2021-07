Mons-Hainaut s'offre le MVP du dernier champion néerlandais Basket J.Br. Le pivot néerlandais d'origine nigériane Emmanuel Nzekwesi s'est engagé avec les Montois pour une saison © DR

Gros coup réalisé par les Montois en vue de la saison prochaine. Après avoir recruté les Américains David Nichols et Payton Henson, Vedran Bosnic va pouvoir compter sur le MVP, meilleur joueur, du dernier championnat néerlandais en personne.



En effet, le pivot néerlandais d'origine nigériane Emmanuel Nzekwesi s'est engagé pour une saison à la Diamonte Arena. Âgé de 23 ans pour 2m03, le nouveau pivot montois a fait des dégâts dans le championnat néerlandais la saison dernière, alors qu'il évoluait sous les couleurs du champion, ZZ Leiden. D'ailleurs, ses statistiques parlent pour lui: il tournait à 20.3 points, 8.5 rebonds, 2.2 passes et 1.6 interception de moyenne. Une saison incroyable qui lui a permis de décrocher le titre de MVP de la saison.



Par ailleurs, les Montois ont profité de cette nouvelle arrivée pour en annoncer une seconde: celle du jeune espoir belge Matthew Hodge (poste 3) qui aura bientôt 17 ans et qui culmine à 2m. Cet accord porte sur deux saisons avec option et il évoluera en double affiliation GSG Aarschot.



Petit à petit, l'effectif du vice-champion de Belgique prend forme et une chose est certaine: les Montois entendent jouer les premiers rôles la saison prochaine pour cette première année en BNXT League, le nouveau championnat belgo-néerlandais de basket.