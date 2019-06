Après Stéphane Moris qui a prolongé ainsi que Zaccharie Mortant, Joël Ekamba et Lorenzo Giancaterino qui étaient encore sous contrat, c'est désormais Sander Van Caeneghem qui poursuivra à Mons-Hainaut. L'intérieur de 24 ans (2,06 m) a accepté la proposition de prolongation de contrat formulée par le club. L’ailier fort présent à Mons depuis déjà quatre saisons restera donc dans l'effectif pour deux saisons supplémentaires, avec option pour la saison 2021-2022.

Côté joueurs belges, les Renards misent donc sur la continuité. Ils devront tout de même trouver un remplaçant à Idris Lasisi, parti à Malines, et à Matthieu Houdart, qui a signé au BC l'9 Flénu (R2). Selon nos informations, la piste d'Anthony Lambot, actif cette saison à Louvain, est à l'étude. L'ailier de 25 ans est en négocations avec le club.

Au rayon des joueurs étrangers, Mons débutera plus que probablement par la prolongation de son capitaine Justin Cage. Pour le reste, le nouveau coach Vedran Bosnic se penche actuellement les différentes possibilités et opportunités, dont les potentielles prolongations de Chris Jones et Mike Smith. Le secteur intérieur pourrait quant à lui se voir renforcé par l'arrivée de Rasko Katic, le pivot serbe du Spirou Charleroi.