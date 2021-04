Les Montois ont imposé leurs vues aux Bruxellois au terme d’une rencontre nerveuse, hachée et trop peu maîtrisée. Deux bons quarts, les second et troisième, la formidable prestation offensive d’Arik Smith (30 points), la régularité de Lambot et le réveil tardif de Durham (2x3 dans le money-time) leur permettent de repartir avec le sourire et les deux points de la victoire.