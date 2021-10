Figurer de manière pérenne dans les hautes sphères du basket belge offre aux formations concernées la possibilité de se mettre en évidence sur la scène européenne. Une semaine après Ostende, seule équipe qualifiée en Champions League, Mons et Anvers font leur entrée en lice cette semaine en Fiba Europe Cup. Les Montois, reversés dans ce tableau après leur élimination contre Leiden en Champions League, affrontent les Grecs de Ionikos ce mardi tandis qu’Anvers reçoit le Sporting Lisbonne, ce mercredi.

Pour le collectif borain, cette quatrième compétition européenne au programme n’est pas prioritaire mais les Renards ont prouvé par le passé y faire bonne figure. L’an dernier, dans la bulle de Den Bosch, ils auraient sûrement pu revendiquer une place en demi-finale, mais leur route s’est arrêtée au tour précédent sur des détails. "Grâce à l’excellent travail effectué la saison dernière, nous avons à nouveau la chance de montrer nos qualités sur la scène européenne. Pour un club, c’est important d’exister en Europe, et pas uniquement à l’échelle nationale", commente Vedran Bosnic. "La saison dernière, nous n’étions pas loin de rejoindre le dernier carré mais on ne refait pas l’histoire. On rêve de faire aussi bien cette saison."