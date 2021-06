On pouvait ressentir une pointe d’énervement dans le chef de Vedran Bosnic au moment de se rendre à la conférence de presse d’après-match qu’il a rejointe plus tardivement qu’à l’accoutumée. Non pas qu’il avait dû réprimander ses joueurs, dont il s’est encore dit fier, mais il avait du mal à accepter l’attitude de son homologue Dario Gjergja dont le comportement en bord de terrain fut à la limite du tolérable.

On sentait d’ailleurs une certaine tension entre les deux coachs. Certes, Mons a pris un coup sur la tête mais le mentor des Renards n’est pas du genre à renoncer. "Ostende a trouvé de meilleures solutions que nous dans les moments importants au dernier quart-temps. Et nous n’avons pas trouvé les ressources pour réagir sur la fin comme nous l’avions fait lors de la 1re manche." Même les 5 points inscrits par son banc n’avaient pas de quoi le faire douter. "On a formé un vrai collectif durant toute la saison et si chacun parvient encore à augmenter son impact de 10 % au prochain match, je n’ai aucun doute que nous pouvons nous relancer dans cette série."