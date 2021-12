La période d’inactivité suite aux mesures sanitaires offre la possibilité à Mons de bosser en coulisse. Alors que le contrat de Paolo Marinelli s’est achevé ce lundi 13 décembre, la direction a décidé d’engager un joueur supplémentaire. La blessure de Justin Cage est en effet problématique tandis que Michael Gilmore n’avait jamais été remplacé après son départ prématuré.



Dans l’espoir d’accrocher le top 5, et plus si affinités, le club borain a donc enregistré l’arrivée de Kayel Locke (1m96, 27 ans) jusqu’au terme de la saison. Ce poste 3-4 américain a évolué en NCAA jusqu’en 2016, avant de rejoindre l’Europe (Kosovo, Finlande, République tchèque). En 2019, il a décroché le titre de champion des Pays-Bas avec Landstede Hammers et s’est ensuite engagé avec Porto. La saison dernière, il évoluait à nouveau à Landstede-Zwolle (9.4 points, 4.1 rebonds, 1.2 assist). Le nouveau transfuge des Renards est arrivé en Belgique ce matin.