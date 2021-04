Dans le même temps, Ostende l'a emporté sur le parquet de Limburg United (74-86). Gros suspense dans le choc de ce mardi soir entre Alost et Mons. Cinq minutes complémentaires ont d'ailleurs été nécessaires pour désigner le vainqueur de ce duel. Après une première mi-temps au coude-à-coude (20-17 et 35-35 à la pause), Cameron McGriff (19 points et 7 rebonds) mettait les locaux aux commandes à l'entame du dernier acte (57-52). Dans le dur, les Montois s'en remettaient au talent d'Arik Smith (24 points) pour recoller et arracher la prolongation à quelques secondes de la fin du match (67-67). Un temps complémentaire qui voyait finalement les visiteurs l'emporter au bout du suspense (73-78).

Dans l'autre match de la soirée, Ostende s'est imposé sur le parquet de Limburg United grâce à un excellent premier quart-temps (18-28). Les locaux faisaient ensuite jeu égal avant d'à nouveau craquer au retour des vestiaires pour entamer le dernier quart avec près de 20 points de retard (55-74). Les champions en titre géraient les dix dernières minutes pour s'imposer 74-86. Le Limbourgeois Silas Melson (22 points), termine meilleur marqueur du match. Côté ostendais, Servaas Buysschaert a marqué 17 unités.

Au classement, Ostende et Mons restent en tête avec un bilan de 14 victoires pour 3 défaites. Suivent Anvers (11-6), Alost (10-8), Charleroi (9-9), Louvain (6-12), le Brussels (4-16), Limburg United (7-9), Malines (7-7) et Liège (4-13).