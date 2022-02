Après avoir encaissé 86 points en moyenne sur ses cinq dernières rencontres (Coupe de Belgique et championnat confondus), Mons a retrouvé son ADN… défensif. En encaissant à peine 70 unités au Dôme mercredi soir, les hommes de Vedran Bosnic se sont donné les moyens de leurs ambitions de top 5.

Et quand en plus, en attaque, les Renards jouent parfaitement le coup, faisant circuler le cuir de mains en mains pour trouver l’homme libre, on se retrouve avec une équipe montoise qui retrouve des couleurs et ce, au meilleur moment de la saison.