Limburg United, Liège et Anvers se sont également respectivement imposés au Brussels (67-88), à Malines (71-77) et contre Ostende (86-82). Mons n'a pas éprouvé de difficulté pour s'imposer sur le parquet de Charleroi dimanche après-midi. Après une première mi-temps équilibrée (31-31), les Montois ont fait la différence au retour des vestiaires. Dominateur dans la raquette (22 points pour Skylar Spencer et 13 pour Ajdin Penava), Mons a éteint l'attaque du Spirou pour filer vers une victoire aisée (39-49 et 55-78).

Dans le choc entre Anvers (3e) et Ostende (2e), il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes. Pendant 45 minutes, les deux équipes se sont rendu coup pour coup (41-41 à la mi-temps). Malgré les absences de Nakic, Mwema, Djordjevic et Gilmore, les Ostendais arrachaient la prolongation (77-77). Un temps complémentaire favorable aux locaux qui finissent pas s'imposer (86-82) grâce aux 20 points de Sterling Gibbs. Loïc Schwartz termine meilleur marqueur ostendais avec 19 points.

Limburg United s'est facilement imposé sur le parquet du Brussels (33-52 à la mi-temps et 67-88). Silas Melson termine meilleur marqueur du match avec 27 points. Le Bruxellois William Robeyns en a inscrit 19.

Enfin, Liège a décroché son 6e succès de la saison en s'imposant sur le parquet de Malines. Les Liégeois ont dominé la rencontre (32-36 à la mi-temps) dans le sillage de Milos Bojovic (24 points) pour finalement s'imposer 71-77.

Au classement, Mons reste à la première place avec un bilan de 19 victoires et 5 défaites, devant Ostende (18-5) et Anvers (16-9). Suivent Alost (15-9), Limburg United (14-11), Louvain (11-12), Charleroi (9-16), Malines (9-15), Liège (6-18) et le Brussels (4-21).