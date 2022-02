25 assists pour 15 pertes de balle d’un côté, 11 pour 19 de l’autre, les chiffres résument bien la différence entre les deux formations même si au repos, les Principautaires menaient 23-33. Ca n’allait plus durer longtemps une fois que les Montois haussaient l’intensité, qu’elle soit défensive mais aussi offensive, dans la foulée d’un Emmanuel Nzekwezi (27 pts, 6 rbds et 7 fautes provoquées) au-dessus du lot.

Au final, le seul point à relever dans les rangs locaux était l’absence de Vedran Bosnic, d’ores et déjà rentré à Sarajevo pour entamer dès ce lundi la préparation de la fenêtre internationale avec l’équipe de Bosnie : «Comme tout le monde ici, il a beaucoup donné ces dernières semaines pour assurer la qualification dans l’Elite Gold. Celle-ci acquise, il était entendu qu’il pourrait repartir en début de week-end plutôt que dimanche soir et ainsi passer un peu de temps en famille au pays ». C’est donc le fidèle adjoint Frank Demeulemeester qui était aux commandes pour ce derby wallon.

Un derby que les Liégeois abordaient, eux, toujours sans leur meneur titulaire Kone Bazoumana – « Je ne sais même pas quand il pourra reprendre, car il a toujours des douleurs » relevait Lionel Bosco – mais également sans William Robeyns, à nouveau testé positif au Covid, ce qui l’emêche également de rejoindre la sélection rwandaise pour cette même fenêtre internationale.

A nouveau battu, le coach liégeois trouvait cependant du positif dans ce résultat : « On retrouve un peu le Liège Basket d’avant janvier. On voit qu’on peut à nouveau être compétitifs face à n’importe qui. Ici on a pu tenir la dragée haute à Mons et j’en suis très fier pour les gars. On savait qu’avec 23-33 au repos la reprise allait être difficile. On a manqué un peu de concentration mais on est resté dans le match. On ne prend plus l’eau comme on pouvait le faire en janvier ».