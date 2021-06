Dans cette finale entre Ostende et Mons, on n’en attendait pas moins des Durham, Smith ou encore Barnes, du côté des Borains. La surprise vient pourtant d’un homme qui avait un peu disparu de la circulation en fin de saison: Zaccharie Mortant. S’il n’est évidemment pas l’élément le plus important dans la besogne offensive, son travail défensif est admirable.



(...)